Em Camberra, na Austrália, o governador geral, David Hurley, que é o representante da monarquia britânica no país, homenageou a “gloriosa” Rainha Isabel II, que morreu na quinta-feira, e desejou um “longo e feliz reinado” a Carlos III, proclamado oficialmente novo monarca do Reino Unido no sábado.

Já o primeiro-ministro da Austrália, Anthony Albanese, disse num comunicado que Isabel II “foi a única monarca reinante que visitou a Austrália” que tinha “um lugar especial” no coração dos australianos.

Além dos representantes do Governo, a cerimónia em Camberra contou com representantes da comunidade aborígene, que cantaram e fizeram o “ritual do fogo” em honra de Carlos III.

Em Wellington, na Nova Zelândia, a primeira-ministra, Jacinda Ardern, agradeceu o “vínculo estreito” que Isabel II manteve com os neozelandeses e lembrou o “profundo afeto” que Carlos III já demonstrou também nas visitas que fez ao país.

Carlos III tornou-se Rei de Inglaterra e chefe de Estado de outros 14 países com a morte da mãe, Isabel II.

Entre esses países estão, além da Austrália e da Nova Zelândia, o Canadá e outros estados do Pacífico e das Caraíbas.