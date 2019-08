“Exige um trabalho de preparação no mês de setembro muito grande em relação aquilo que são as perguntas dos deputados, esse é um primeiro conselho que todos os comissários recebem de outros comissários, que é essa preparação muito grande para a audição no parlamento”, disse.

Carlos Moedas, que falava aos jornalistas à margem da sua intervenção sobre “A ciência muda o nosso futuro’”, na Universidade de Verão do PSD, em Castelo de Vide, no distrito de Portalegre, sublinhou que o papel de comissário europeu é por vezes “muito mais difícil” do que desempenhar a função de ministro.

“Eu acho que as pessoas não têm noção que ser comissário é muito mais difícil, muitas vezes, do que ser ministro, porque quando se é escolhido para se ser ministro o primeiro-ministro escolhe e as pessoas são ministros ou ministras e quando estamos como comissários europeus é completamente diferente, vamos para o parlamento e temos que responder durante três horas a questões no parlamento, a todos os deputados, e tudo isso é completamente diferente”, afirmou.

Confessando que vai sentir “saudades” de Bruxelas, Carlos Moedas rejeitou indicar, quando questionado pelos jornalistas, que tipo de pasta deveria ser atribuída a Elisa Ferreira, sublinhando que a antiga ministra do Ambiente possui um ‘background’ em diversas áreas.