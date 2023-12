Depois de ter sido acusado de apoiar um "genocídio" em Gaza, o presidente da Câmara Municipal de Lisboa, reagiu através de um comunicado enviado às redações manifestando "profundo repúdio contra o atentado levado a cabo a um património classificado e único da nossa cidade e país." A Câmara de Lisboa que o ataque, embora tenha sido direcionado, "é mais do que um acto selvagem e bárbaro. É a vandalização de princípios da democracia no seu estado mais puro." E pede uma só voz nas reações ao incidente desta manhã, "esperamos que todos os grupos políticos representados no Executivo municipal possam publicamente acompanhar e condenar este crime contra a nossa cidade."