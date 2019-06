O anúncio foi feito no final da reunião do júri que hoje esteve reunido na sede do Centro de Estudos Ibéricos (CEI), naquela cidade.

Segundo o vereador com o pelouro da cultura na Câmara Municipal da Guarda, Victor Amaral, o júri, na análise que fez das 13 candidaturas, decidiu por consenso atribuir o galardão a Carlos Reis, considerado um "reputadíssimo professor da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra" e um "notabilíssimo especialista em Literatura Portuguesa".

Instituído em 2004 pelo CEI, com sede na Guarda, o prémio destina-se a galardoar personalidades ou instituições com "intervenção relevante no âmbito da cultura, cidadania e cooperação ibéricas".

Victor Amaral disse aos jornalistas que o galardoado "encarna perfeitamente o espírito do prémio Eduardo Lourenço".

O autarca acrescentou que o premiado "representa, claramente, pelo seu trajeto, pela obra, pelo seu currículo, no que diz respeito à Literatura Portuguesa, e também na relação que tem com a Espanha e com a promoção, quer em termos culturais quer cívicos, quer também em termos literários, encaixa perfeitamente dentro do perfil deste prémio".

O presidente do júri, o vice-reitor da Universidade de Coimbra, Delfim Leão, disse que o prémio deste ano foi "muitíssimo bem atribuído" a Carlos Reis, professor universitário no Departamento de Línguas e Literaturas e Culturas da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra e diretor do Centro de Literatura Portuguesa daquela instituição.

"Sendo português, tem uma amplíssima projeção no estrangeiro, começando logo, obviamente por Espanha, pelos países falantes de Espanhol e de Português, mas que vai muito além disso", declarou.

Delfim Leão acrescentou que Carlos Reis "é uma pessoa que tem trabalhado em universidades europeias, americanas, é convidado constantemente para os fóruns mais importantes a nível internacional", declarou.