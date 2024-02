Em comunicado, o IPMA adianta que o estado do tempo será condicionado pela passagem sucessiva de ondulações frontais associadas a depressões que se deslocam no Atlântico em direção à Europa.

Esta situação é caracterizada pela ocorrência de precipitação, por vezes forte, alternada com períodos em que será mais fraca ou mesmo ausente.

Assim, segundo o IPMA, até terça-feira, a chuva deverá ocorrer em todo o território, sendo por vezes forte nas regiões Norte e Centro.

“No entanto, devido ao estabelecimento de um anticiclone entre o arquipélago das Canárias e o golfo de Cadiz, a precipitação no Baixo Alentejo e Algarve no dia 13 [terça-feira] será pouco provável”, é referido na nota.

Segundo o IPMA, a temperatura deverá estar próxima dos valores médios para o mês de fevereiro ou ligeiramente acima.

A temperatura máxima irá variar entre 12 e 18 graus, sendo entre 8 e 12 graus no interior Norte e Centro, e as mínimas entre 0 e 8 graus no interior Norte e Centro e entre 11 e 15 graus no restante território.

No que diz respeito ao vento, irá soprar do quadrante sul, temporariamente do quadrante oeste, sendo mais intenso hoje e sábado, em especial no litoral e terras altas.

De acordo com o Instituto, até ao fim da manhã de domingo prevê-se a ocorrência de aguaceiros de neve nas regiões Norte e Centro, inicialmente nos pontos mais altos da serra da Estrela, descendo gradualmente a cota para 800/1000 metros.

Durante este período, prevê-se igualmente o aumento a agitação marítima na costa, em especial na costa ocidental onde as ondas do quadrante oeste poderão atingir 5 a 5,5 metros de altura.

Por causa do mau tempo que já se tem feito sentir desde quinta-feira no continente, algumas iniciativas previstas para o Carnaval foram canceladas.

Quanto ao arquipélago dos Açores, o estado do tempo será influenciado pela aproximação e passagem de sucessivos sistemas frontais.

Assim, a partir do final do dia de hoje, e estendendo-se ao longo do dia de sábado, a passagem de um sistema frontal associado a uma depressão a noroeste provocará períodos de chuva, passando a aguaceiros, começando pelo Grupo Ocidental (Flores e Corvo), passando depois aos Grupos Central (Pico, Faial, Graciosa, São Jorge e Terceira) e Oriental (São Miguel e Santa Maria).

Está também previsto vento de noroeste moderado a fresco, sendo muito fresco a forte no grupo Oriental.

A partir do final do dia de segunda-feira e na terça-feira, a aproximação e passagem de um novo sistema frontal provocará períodos de chuva, passando a aguaceiros.

As temperaturas máximas vão variar entre os 13 graus de mínima e os 19 graus de máxima.

Já na Madeira, o estado do tempo até terça-feira será condicionado pelo estabelecimento gradual de um anticiclone que se encontra a sudoeste das Canárias e que se vai deslocando para nordeste, após a influência da ondulação frontal associada à depressão Karlotta durante o dia de hoje.

Assim, está prevista chuva, sendo mais provável hoje e sábado, vento de oeste ou noroeste, por vezes forte e com rajadas.

As temperaturas máximas vão variar entre os 18 e os 24 graus, sendo mais baixas nas terras altas.

Tanto na Madeira como nos Açores, mantém-se os programas de Carnaval tal como foram anunciados.