“Para além de ainda haver bilhetes de bancada, temos, nos dois corsos carnavalescos de domingo e terça-feira, duas áreas de peão com uma extensão significativa que permitem assistir ao espetáculo, com qualidade, total visibilidade e capacidade para albergar muitas pessoas”, refere Alexandre Rosas, vice-presidente da Câmara Municipal de Ovar.

O autarca realça que “houve um reforço significativo de meios, foram melhoradas todas as questões logísticas e há equipas no terreno para apoiar na receção aos visitantes”, pelo que, quer o bilhete seja adquirido previamente na internet ou só comprado nos pórticos do recinto, antes de cada desfile, o público “pode estar certo de que terá uma experiência única”.

Consoante o cortejo em causa seja o das escolas de samba ou o dos grandes desfiles de domingo ou terça-feira, o leque de preços dos ingressos oscila entre os 7,5 e os 15 euros.

O investimento da autarquia na programação completa do Entrudo vareiro é de um milhão de euros, o que, desde 8 de fevereiro até à próxima terça-feira, vem viabilizando várias iniciativas paralelas aos desfiles, como concertos, oficinas lúdicas e visitas encenadas à Aldeia do Carnaval – equipamento onde decorre grande parte dos preparativos da festa, a cargo de 24 coletivos locais e dos seus cerca de dois mil figurantes.