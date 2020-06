O momento em que um homem negro, presente na manifestação do movimento 'Black Lives Matter', carrega nos ombros um homem branco, parte de um dos grupos de contraprotesto que saíram à rua no mesmo dia, onde estavam elementos de extrema-direita, está a correr as redes sociais.

A imagem é da autoria do fotógrafo Dylan Martinez, ao serviço pela Agência Reuters, e foi tirada este sábado em Londres.

De acordo com a agência internacional, o homem branco, cuja identidade não é conhecida, terá sido espancado por alguns manifestantes e foi socorrido quando se encontrava ferido e caído no chão.

Patrick Hutchinson, um personal trainer e treinador de atletismo do Hercules Wimbledon Athletics Club, emerge assim através dos seus atos como herói nesta nova luta antirracista.

"Hoje salvámos uma vida", escreveu nas suas redes sociais. "Não é preto versus branco, mas sim todos contra os racistas. Estávamos de costas um para o outro e protegemos quem precisa de nós", acrescentou Hutchinson.

A atitude que provocou uma série de reações em cadeia entre os seus seguidores no Instagram e palavras como "orgulho" e "humanidade".