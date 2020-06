O automóvel já foi retirado das águas do rio, estando agora o caso a cargo da PSP, disse o capitão dos Portos do Douro e Leixões.

Após o alerta, perto das 15:00, a Polícia Marítima tentou imediatamente perceber, através de mergulhadores, se a viatura tinha pessoas no seu interior, o que não se veio a verificar, explicou Cruz Martins.

Depois disso, as equipas no terreno identificaram a matrícula do carro, tendo descoberto que o mesmo havia sido furtado, havendo uma queixa do seu proprietário na PSP, sublinhou.

Segundo o comandante, o carro, pela sua localização no rio, terá sido empurrado por uma rampa existente junto ao rio.

Para o local do incidente foram mobilizados 16 operacionais, apoiados por cinco viaturas.

(Notícia atualizada às 18:43)