Num comunicado enviado às redações, o Ministério da Administração Interna informa que esta sexta-feira a viatura que transportava o ministro Eduardo Cabrita sofreu um acidente de viação, do qual resultou a morte de um cidadão.

"O Ministério da Administração Interna informa que, hoje, no regresso de uma deslocação oficial a Portalegre, a viatura que transportava o Ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, sofreu um acidente de viação, do qual resultou a morte, por atropelamento, de um cidadão na autoestrada A6", pode ler-se na nota do ministério.

"O acidente em causa foi participado pela Guarda Nacional Republicana e será naturalmente investigado, de acordo com os procedimentos em vigor", lê-se ainda.

Eduardo Cabrita lamenta "profundamente o sucedido" e apresenta as "sentidas condolências" à família enlutada.

Fonte do Comando Territorial de Évora da GNR explicou à agência Lusa que o acidente, ocorrido "por volta das 13:00" na A6 no Alentejo, vitimou esse homem, de 43 anos, que estava a executar "trabalhos de manutenção" da autoestrada.

"O corpo já foi transportado para o gabinete médico-legal de Évora", acrescentou a mesma fonte, explicando que o trânsito, nesse troço da A6 e no sentido em que aconteceu o sinistro, o de Évora - Lisboa, "foi condicionado para trabalhos de limpeza da via".

O acidente nesta autoestrada, que liga Marateca à fronteira do Caia, em Elvas (distrito de Portalegre), aconteceu ao quilómetro 77, no concelho de Évora, segundo a GNR.

Contactado pela Lusa, o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Évora disse que o alerta para o acidente rodoviário foi dado aos bombeiros às 13:14 e confirmou que a vítima mortal foi "um trabalhador" de uma empresa "que estava a fazer a manutenção da via".

O homem anda "foi assistido", mas "acabou por falecer no local", assinalou a mesma fonte do CDOS.

Segundo a GNR, as circunstâncias em torno deste acidente vão ser averiguadas pelo Núcleo de Investigação Criminal de Acidentes de Viação (NICAV) do Destacamento de Trânsito de Évora.

As operações de socorro mobilizaram 27 operacionais, apoiados por 12 veículos, incluindo meios dos bombeiros, GNR, Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e da Brisa, concessionária da autoestrada.

(Notícia atualizada às 16:28)