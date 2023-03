Os oito tanques que a Noruega prometeu dar à Ucrânia em janeiro chegaram ao seu destino e estão prontos para entrar em combate com as forças russas, anunciaram hoje as forças armadas norueguesas.

Os oito carros de combate de tipo Leopard 2 já estão no terreno, com os seus quatro carros de apoio, enquanto o pessoal ucraniano está a ser treinado na Polónia, assinalou a instituição, em comunicado. "Para a Ucrânia, a oferta dos tanques vai ser decisiva para a sua capacidade na hora de levar a cabo as operações ofensivas e recuperar os territórios ocupados pela Federação Russa", declarou o tenente-coronel Lars Jansen, comandante de um batalhão couraçado. O exército norueguês dispunha até agora de 36 tanques Leopard 2 de produção alemã.