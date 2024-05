O site do Instituto da Mobilidade e dos Transportes - IMTonline - regista limitações nos serviços há vários dias. A informação foi confirmada pela própria instituição ao Expresso que avança na sua edição de hoje com a notícia de que há falhas desde 14 de maio.

A plataforma do “IMTOnline e os parceiros têm estado a operar com limitações pontuais”, refere a entidade responsável, entre outras competências, pela emissão e revalidação das cartas de condução.

A informação foi prestada ao jornal pelo conselheiro da Associação Nacional de Escolas de Condução Automóvel (ANIECA) de Viana do Castelo e dono da escola de condução Sucesso do Lima, Rui Ribeiro.

Segundo este responsável, as limitações do serviço afetam as escolas de condução parceiras do IMT e "o serviço que está acessível a qualquer cidadão”. Para exemplificar, referiu que conseguiu submeter os documentos para a revalidação através do IMTonline mas quando quis emitir a referência multibanco para concluir o processo tal não foi possível.

Ao Expresso, o IMT não adiantou quando é que os “trabalhos de manutenção técnica” estarão terminados, indicando que o atendimento presencial nas lojas do IMT "está a decorrer com normalidade” e que mantém “todos os canais de atendimento abertos em simultâneo”.