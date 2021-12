Commander (Comandante, em português) foi uma prenda de James Biden, irmão do presidente dos Estados Unidos, e de Sarah Biden, a cunhada.

O Presidente dos EUA publicou no Twitter um vídeo onde dá as boas-vindas ao novo elemento da "família Biden".

Nascido a 1 de setembro, de acordo com o The New York Times, Commander é um cão de raça pastor alemão puro.

Recorde-se que Champ, o pastor alemão que viveu com a família durante mais de uma década, morreu em junho com 13 anos de idade. O outro cão da família, Major, tem passado a maior parte do tempo no Delaware, onde Biden residia, após ter mordido duas pessoas no mês de março.