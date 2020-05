“Uma vez por semana, aqui desfilarão poetas como Nuno Júdice, Jorge Velhote, Ana Luísa Amaral e outras surpresas que se lhes juntarão. No final do mês, juntaremos todos estes contributos num momento especial que ficará para o arquivo das nossas memórias poéticas”, referiu em comunicado.

Hoje, Alfons Cornella e Mònica Alonso, do Institute of Next, de Barcelona, Cátia Miriam Costa e Sandro Mendonça, especialistas do Instituto Universitário de Lisboa (ISCTE), juntam-se numa conferência-debate em ambiente virtual para falarem da China, das formas como a ciência, a tecnologia e a inovação têm integrado a sua política externa e sua diplomacia e ainda dos caminhos a empreender pelas empresas europeias para encontrar pontes com esta nova realidade.

Na próxima semana, regressa o ciclo “Cidade, Lugar Comum”, uma iniciativa do município de Vila Real e da Fundação da Casa de Mateus.

José Gomes Mendes, secretário de Estado do Planeamento e autor de ‘O Futuro das Cidades’, irá falar ‘online’ do impacto da pandemia na atual ideia de cidade e das consequências que traz ao redesenho de políticas urbanas concretas.

Até ao final do mês, decorrerá ainda a oficina Narrativas do Património, mais um dos momentos de reflexão inscritos no projeto Lugar Comum, sobre os modos de contar a história e de a tornar presente.

Portugal encontra-se em situação de calamidade, depois de três períodos consecutivos em estado de emergência desde 19 de março.

Segundo o boletim diário da Direção-Geral da Saúde (DGS) sobre a pandemia, o país contabilizava na terça-feira1.074 mortos associados à covid-19 em 25.702 casos confirmados de infeção.