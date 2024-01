“Não desistimos”, escreve, nas redes sociais, o coletivo de mais de 100 associações que levou às ruas milhares de pessoas em dois protestos anteriormente realizados, em abril e setembro do ano passado.

Albufeira, Aveiro, Beja, Benavente, Braga, Coimbra, Covilhã, Évora, Faro, Funchal, Lagos, Leiria, Lisboa, Portalegre, Portimão, Porto, Setúbal, Sines e Viseu são as cidades que responderam afirmativamente ao apelo público “Exigimos soluções!”, destinado "a deixar bem claro que o próximo governo precisa de ter como meta principal a resolução da crise da habitação".

A plataforma defende medidas como baixar as prestações das casas; baixar e regular as rendas e prolongar a duração dos contratos; pôr fim aos despejos sem alternativa de habitação; colocar no mercado, de imediato, os imóveis devolutos de grandes proprietários, fundos e empresas; aumentar o parque de habitação pública, entre outros.

A manifestação de hoje é a terceira pelo direito à habitação organizada pela "Casa Para Viver" e quer “marcar a campanha eleitoral” para as legislativas antecipadas de 10 de março.