Decisão surge sete anos depois de o antigo apresentador de televisão ter sido condenado por abuso sexual de menores.

O Tribunal Europeu dos Direitos do Homem (TEDH) deu esta terça-feira razão a alguns dos argumentos invocados no recurso de Carlos Cruz para contestar a aplicação da justiça no processo Casa Pia, por que foi condenado há sete anos.

No documento hoje divulgado, o TEDH diz que o Tribunal da Relação de Lisboa devia ter aceitado a análise de novas provas quando o ex-apresentador ali as apresentou.

Apesar disso, o TEDH não se pronuncia sobre a culpabilidade de Carlos Cruz ou de outros arguidos do processo Casa Pia.

Citado pelo jornal 'Público', o advogado do ex-apresentador, Ricardo Sá Fernandes, esta é uma decisão "revolucionária para o direito português".

[Em atualização]