De acordo com o jornal La Vanguardia, o antigo rei de Espanha instalou-se provisoriamente na República Dominicana. Juan Carlos I terá abandonado o palácio de Zarzuela no domingo, tendo passado a noite em Sanxenxo. Ontem de manhã, segunda-feira, viajou de carro até ao Porto, onde apanhou um avião e seguiu para a República Dominicana.

O jornal espanhol refere ainda que Juan Carlos irá ficar na cidade de La Romana, na propriedade da família Fanjul, conhecida na América Latina devido às plantações de açúcar. Também o ABC refere esta informação.

A casa real espanhola ainda não confirmou a localização do rei emérito.

Juan Carlos nasceu a 5 de janeiro de 1938 em Roma, Itália, uma vez que a sua família se encontrava no exílio desde 1931, após a proclamação da Segunda República em Espanha. A família real espanhola viajou para Portugal, tendo-se estabelecido no Estoril na Villa Giralda. Juan Carlos passou parte da sua infância e juventude no concelho de Cascais. Ontem à tarde foi avançado que o antigo rei espanhol estaria exilado em Cascais.

A decisão que agora anunciou de abandonar Espanha é tomada perante a repercussão pública das investigações sobre os seus alegados fundos em paraísos fiscais.

Numa declaração, o rei emérito de Espanha explicou que enviou uma carta ao filho comunicando a decisão, que garante que tomou “com profundo sentimento, mas com grande serenidade”.

Juan Carlos diz pretender facilitar o exercício das funções de Filipe VI, pelo que deixará de viver no Palácio da Zarzuela e sai de Espanha, perante “a repercussão pública” de “certos eventos do passado”.

“Fui rei de Espanha durante quase 40 anos e, em todos eles, sempre quis o melhor para Espanha e para a coroa”, disse o ex-chefe de Estado através de um comunicado divulgado pelo Palácio da Zarzuela, acrescentando que não quer dificultar a vida de Filipe VI, permitindo-lhe “a tranquilidade e o sossego” que requerem as suas funções.