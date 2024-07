De acordo com Rui Paulo Sousa, o atual embaixador de Portugal na República Popular da China será ouvido por videoconferência em 13 de setembro, enquanto Marta Temido em 27 do mesmo mês.

“A primeira audiência será no dia 13 [de setembro]. Será por videoconferência com o ex-cônsul de Portugal em São Paulo, o embaixador em Pequim, Paulo Jorge Nascimento”, indicou o também deputado do Chega.

Rui Paulo Sousa precisou que a eurodeputada Marta Temido será ouvida em 27 de setembro, depois de ter enviado à comissão parlamentar de inquérito duas datas “devido aos trabalhos no Parlamento Europeu”

“[Marta Temido] enviou uma informação à comissão a dizer que a disponibilidade que tinha […] seria em 17 ou em 27 [de setembro], mas como 17 seria fora do horário estipulado para as audições vamos aceitar dia 27”, salientou.

As audições de Paulo Jorge Nascimento e Marta Temido são para já as únicas confirmadas para setembro, no regresso dos trabalhos da comissão parlamentar de inquérito, que quer “agendar duas ou três [audições] por semana”.

Os trabalhos da comissão de inquérito ao caso das gémeas luso-brasileiras vão decorrer até 26 de julho, sendo suspensos durante o mês de agosto, e retomam no dia 13 de setembro.

Inicialmente, os trabalhos estavam previstos recomeçar em 10 de setembro, mas, segundo, Rui Paulo Sousa, “já não irá acontecer, porque foram marcadas as jornadas parlamentares do Grupo Parlamentar do Chega” na mesma altura.

As jornadas parlamentares do Chega vão ocorrer em 09 de 10 de setembro.

“Dia 10 [de setembro] seria o pai das gémeas, que continuamos sem ter contacto, seria muito improvável que fosse para esse dia, mas caso ele entre em contacto adiaremos para outro dia [a audição]”, frisou.