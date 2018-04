“Nós neste momento entendemos que já há condições para o regresso do nosso embaixador a Moscovo e isso far-se-á tão cedo quanto possível, agora é uma questão meramente prática”, indicou Augusto Santos Silva aos jornalistas, à margem de uma reunião de chefes de diplomacia da União Europeia, no Luxemburgo.

O ministro apontou que o embaixador Paulo Vizeu Pinheiro regressará ainda esta semana, provavelmente na terça-feira à noite, a Moscovo, para onde já regressou também o embaixador da União Europeia, que fora igualmente chamado pela chefe da diplomacia europeia, Federica Mogherini.

O regresso a Moscovo do embaixador da União Europeia foi de resto a primeira justificação de Santos Silva para fundamentar a “decisão política” do Governo português, em linha com as decisões que vão sendo tomadas ao nível dos 28.

“O ponto é: tendo já regressado a Moscovo o embaixador da União Europeia, e indo discutir nós próprios (UE) o nosso relacionamento com a Rússia, do ponto de vista do Governo português estão criadas as condições para que regresse a Moscovo o nosso embaixador na Rússia, o que ele fará na primeira oportunidade prática”.

Augusto Santos Silva indicou que no Conselho de Negócios Estrangeiros da UE que decorre hoje no Luxemburgo haverá ainda, da parte da tarde, uma sessão sobre a Rússia, na qual será feita “uma revisão dos cinco pontos que orientam o relacionamento dos países europeus com a Rússia”, a segunda razão pela qual considera que estão criadas as condições do regresso do embaixador português a Moscovo.