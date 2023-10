"Neste período de dois anos, o número de situações de bullying reportadas à APAV cresceu 181%. Mais de 50% das vítimas de bullying que foram apoiadas na APAV entre 2020 e 2022 tinha entre 11 e 17 anos de idade. Os distritos de origem das vítimas com maior destaque são Lisboa (29,1%), Porto (16,3%) e Braga (6,6%). Em 70,9% dos casos, o autor da situação de bullying era não só da mesma escola mas também da mesma turma que a vítima. Predomina a violência verbal (37,8%), embora a violência física também seja de destacar (32,7%). Em 81,7% das situações, esta prática de bullying ocorreu no estabelecimento de ensino", salienta a APAV.

A Associação divulgou ainda outros dados, como por exemplo 51,1% das situações ocorre com pessoas do sexo feminino, 81,1% são portugueses e a maioria (17,2%) ocorre no Ensino Básico - 2º Ciclo (17,2%) e a maioria dos agressores ou era do mesmo trabalho ou da mesma escola e turma.

Se em 2020 os casos reportados foram de 42 vítimas, o cenário tem vindo a crescer, com 67 no ano seguinte e 118 no ano passado.