O Tribunal Supremo espanhol condenou na segunda-feira, em Madrid, os principais dirigentes políticos envolvidos na tentativa de independência da Catalunha a penas que vão até um máximo de 13 anos de prisão, no caso do ex-vice-presidente do governo catalão.

Num comunicado enviado às redações, os comunistas advogam que “tal decisão, inserindo-se na linha de recurso à coação, à repressão e à judicialização face à complexa questão nacional em Espanha, não só não contribui para o encontrar de uma solução política, como tenderá a agravar o problema”.

Na ótica do PCP, “a questão nacional em Espanha deve ser considerada com a complexidade que a história e a atual realidade daquele país encerram”.

Assim, defende o partido, esta situação “só poderá ser justa e adequadamente superada no quadro de uma solução política, no respeito pela vontade dos povos de Espanha e, consequentemente, da vontade do povo catalão, e da salvaguarda dos direitos sociais e outros direitos democráticos destes povos, solução que implica necessariamente a anulação das condenações e a consequente libertação”.

“A instrumentalização de sentimentos nacionais, a escalada de factos consumados, a ausência de uma solução política, não podem servir para iludir as responsabilidades de todos quantos têm promovido uma política com graves consequências sociais – seja em Espanha, seja na Catalunha – e para a promoção de valores reacionários e de setores fascistas franquistas, que durante dezenas de anos oprimiram os povos de Espanha”, sublinha o comunicado.