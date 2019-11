A coordenadora do Bloco de Esquerda (BE), Catarina Martins, considerou hoje "pesado e preocupante" o resultado das eleições gerais em Espanha, com a vitória sem maioria absoluta dos socialistas do PSOE e o crescimento da extrema-direita.

“Foram umas eleições com um resultado muito pesado e preocupante”, comentou a líder bloquista, em declarações aos jornalistas, perante o desfecho das legislativas deste domingo, em Espanha. Com cerca de 95% dos votos, o Partido Socialista Operário Espanhol (PSOE), liderado por Pedro Sánchez, elegeu 120 deputados, menos três do que nas eleições anteriores, enquanto o Partido Popular (PP) conseguiu 88 lugares e o Vox, de extrema-direita, 52 lugares, passando a ser a terceira força política. Ainda assim, Catarina Martins, que falava numa visita à Escola Secundária José Afonso, no Seixal, no distrito de Setúbal, mostrou esperança de que seja possível ultrapassar o impasse político no país vizinho. “Esperamos que seja possível encontrar uma solução de Governo em Espanha que puxe pelo país, pelas condições concretas. Espanha sofreu muito nos últimos anos com a austeridade”, frisou. As eleições de domingo foram convocadas em setembro pelo Rei de Espanha, depois de constatar que o primeiro-ministro socialista em funções, Pedro Sánchez, não conseguiu reunir os apoios suficientes para voltar a ser investido no lugar na sequência das eleições de abril. Newsletter As notí­cias não escolhem hora, mas o seu tempo é precioso. O SAPO 24 leva ao seu email a informação que realmente importa comentada pelos nossos cronistas. Subscrever Já subscrevi Notificações Porque as noticias não escolhem hora e o seu tempo é precioso. Subscrever Na sua rede favorita Siga-nos na sua rede favorita.