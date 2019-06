“A valorização dos salários da função pública é uma responsabilidade direta do Estado, que o pode fazer pelo Orçamento de Estado, a do privado depende da legislação laboral e depende também da evolução do salário mínimo nacional”, lembrou, apontando que “o parlamento está ainda a discutir alterações legislativo do Código do Trabalho”.

Nesta apreciação, o BE receia que “as propostas do Governo sejam de precarização e, portanto, não façam valorização salarial”.

Por isso, Catarina Martins deixou “o apelo a que o Partido Socialista, […] na legislação do Código do Trabalho agora em debate no parlamento, tenha um Código do Trabalho que permita a valorização salarial também no setor privado”.

“Para o Bloco de Esquerda, a questão é a de uma contínua valorização do salário mínimo nacional e de uma legislação laboral que valorize todos os salários continua a ser essencial”, salientou.

Catarina Martins destacou também que Portugal é um país “muito desigual” e notou que “uma política salarial, para o BE, é também uma política de combate sempre às desigualdades salariais”.

“E, na verdade, as desigualdades, não são justificáveis nem por qualificação, nem por responsabilidade na maior parte das vezes”, declarou.

Por tudo isto, que a líder classificou como “um problema global de salários”, o programa eleitoral do BE para as eleições legislativas de 6 de outubro vai referir-se “a essa questão e às formas de fazer valorização salarial”.