A hora da entrevista foi sendo alterada para acomodar uma visita ao Instituto Português de Oncologia, em Lisboa, e à chegada à redação do SAPO 24 a líder do Bloco de Esquerda desabafou que não há médicos, não por falta de emprego, mas porque os concursos lançados pelo governo ficam vazios. Diz que faltam 18 mil médicos ao Serviço Nacional de Saúde (SNS), sem contar com os que se vão reformar. Um dos motivos é que "o SNS paga mal", outro o numerus clausus para Medicina: "Não concordamos com o sistema de numerus clausus como está, que não corresponde nem às vocações das pessoas nem às necessidades do país". Para mudar isso, "falta mudar o sistema de avaliação, acabar com as propinas, ter residências universitárias para os alunos poderem escolher onde estudar".

Mas esta foi a conversa de corredor. Ao longo da entrevista que se seguiria, Catarina Martins, que faz hoje 46 anos, fala do programa do Bloco de Esquerda, que destaca a emergência climática, a economia para toda a gente, o pagamento da dívida interna e o investimento na igualdade e coesão, os direitos contra o conservadorismo e o preconceito e uma política externa que defenda os interesses do país.

Na última legislatura aliou-se ao PS, porque como estava "não era sustentável". A solução foi aceitar, mediante condições, um acordo à esquerda e viabilizar um governo híbrido, que conduziu Portugal nos últimos quatro anos. E estava disposta a fazer tudo outra vez.

Em 2011 o Bloco de Esquerda teve 5,17% dos votos, em 2015 quase duplicou o resultado e subiu para 10,19%. Dia 6 de outubro os eleitores vão decidir se há motivos para celebrar.

O que quer para Portugal e para os portugueses?

Bem, achamos que é preciso olhar para os grandes problemas que temos e ter resposta para eles.

Temos um país de salários muito baixos, um país muito desigual e com muita precariedade

Que grandes problemas temos?

Temos um país de salários muito baixos, um país muito desigual e com muita precariedade.

Qual é a resposta?

Tem de haver uma alteração da legislação do trabalho que proteja os salários, porque o que vemos é que só o crescimento da economia não chega. Quando a economia começou a crescer, as principais empresas do país aumentaram os ordenados dos seus administradores em 40%, mas deixaram estagnados os ordenados dos seus trabalhadores. Sabemos que para haver uma correta redistribuição da riqueza tem de haver uma legislação laboral mais forte, que valorize os salários. Não estou a falar simplesmente dos salários que o governo pode determinar por orçamento do Estado - os da Função Pública - ou do salário mínimo nacional - determinado por decreto.

Está a falar de quê mais?

Estou a falar de uma legislação laboral que, ao consagrar mais direitos, nomeadamente sobre os horários, sobre as carreiras, sobre a contratação coletiva, a forma como o trabalho evolui ao longo da vida obrigue a uma subida de salários geral no setor privado, desde logo dos salários médios, que são muito baixos. Depois há outras coisas associadas à legislação laboral, à forma como olhamos o trabalho, que têm a ver, por um lado, com questões como alterações das licenças de parentalidade ou a forma como tratamos os doentes crónicos, as pessoas com deficiência, como lhes permitimos, por um lado, os cuidados de que necessitam e, por outro, a integração no trabalho nas condições em que podem fazê-lo.

O trabalho será então uma das prioridades do Bloco de Esquerda?

O mundo do trabalho é muito importante para a democracia, porque é o mundo onde se jogam as igualdades, e isso é um problema em Portugal: a discriminação das mulheres, a precariedade... E há outra matéria, que é o acesso à reforma. Fazemos um caminho determinado para que aos 60 anos de idade, com quarenta anos de carreira contributiva, as pessoas estejam em condições de ter a sua reforma por inteiro - porque 40 anos é uma vida de trabalho, de contribuições para a Segurança Social, e porque é muito bom para a economia, permite uma substituição de gerações no trabalho, importante para a qualidade de vida e direitos de cada um e de cada uma, e para a qualificação da economia. Depois, há questões que têm a ver com a fragilidade do país.

Quando fala em trabalho, não posso deixar de lembrar a quantidade de precários que trabalham para o Estado, que é quem devia dar o exemplo...

E que estamos a combater com o PREVPAP [Programa de Regularização Extraordinária dos Vínculos Precários na Administração Pública, de 2017]. Há cerca de 100 mil precários no Estado, não só a recibos verdes, e uma parte tem a ver com as autarquias e não conseguimos fazer no Parlamento uma lei por eles, por causa da autonomia do poder local que alguns partidos evocaram, mas conseguimos uma lei que permite a integração de cerca de 30 mil pessoas. Desses, 10 mil já vincularam, faltam 20 mil e nós já denunciámos - ainda outro dia estive no IPMA [Instituto Português do Mar e da Atmosfera], e uma das áreas que está mais atrasada é a da investigação, dos laboratórios do Estado. Inaceitavelmente, o governo lançou até um despacho que não permite que se avance mais e que isto acabe nesta legislatura.

créditos: Pedro Marques | MadreMedia

Antes de avançarmos queria perguntar-lhe: estamos melhor do que há quatro anos?