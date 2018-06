A coordenadora do Bloco de Esquerda (BE), Catarina Martins, participa na quarta-feira, em Bruxelas, numa ‘contra-cimeira’ com outros líderes de partidos e movimentos de esquerda, na véspera do Conselho Europeu de quinta e sexta-feira, foi hoje anunciado.

Para além de participar na ‘contra-cimeira’, Catarina Martins irá ainda assinar um novo documento da plataforma eleitoral europeia Agora, o povo, na sequência da Declaração de Lisboa subscrita em 12 de abril juntamente com Jean-Luc Mélenchon (La France Insoumise) e Pablo Iglesias (Podemos). A plataforma Agora, o povo reúne seis partidos e movimentos europeus de esquerda: BE, La France Insoumise (França), Podemos (Espanha), Vasemmistoliitto (Finlândia), e Enhedslisten (Dinamarca). Na quinta e sexta-feira, os líderes da União Europeia reúnem-se num Conselho Europeu cuja agenda está dominada pelo debate das migrações e o ‘Brexit’. Portugal está representado na cimeira pelo primeiro-ministro, António Costa.