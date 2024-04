Segundo o jornal The Guardian, os cavalos militares fugiram pelo centro de Londres depois de vários animais se soltarem.

Elementos do exército e os cavalos ficaram feridos e veículos foram danificados quando o caos eclodiu nesta manhã de quarta-feira. O jornal avança que cinco pessoas ficaram feridas.

Existem ainda relatos de um dos cavalos perto da estrada de Aldwych que parecia coberto de sangue. Um motorista de táxi que esperava do lado de fora do hotel Clermont, na Buckingham Palace Road, teve as janelas do carro partidas depois de um dos animais colidir com o seu Mercedes.

Outro cavalo também bateu num autocarro de turismo de dois andares estacionado.

Em declarações ao The Guardian, um porta-voz do exército disse: “Vários cavalos militares de trabalho soltaram-se durante exercícios esta manhã. Todos os cavalos já foram recuperados e devolvidos a casa. Vários funcionários e cavalos ficaram feridos e estão a receber cuidados médicos apropriados”.

Pensa-se que inicialmente sete cavalos se soltaram e a polícia trabalhou com o exército para os recapturar.

O serviço de ambulância de Londres informou que foi chamado às 8h25 devido a relatos de uma pessoa ter sido atirada de um cavalo na Buckingham Palace Road.

Um porta-voz disse: “Enviamos recursos ao local, incluindo equipas de ambulância, um paramédico num carro de resposta rápida e um oficial de resposta a incidentes. O nosso primeiro paramédico chegou ao local em cinco minutos".