Segundo o diretor regional do Instituto para a Conservação da Natureza e Florestas (ICNF), os locais para a instalação dos dois primeiros refúgios de cavalos-marinhos, onde será interditada a navegabilidade e qualquer atividade humana, “já estão georreferenciados”.

Em declarações à Lusa, Joaquim Castelão Rodrigues adiantou que o instituto aguarda orçamentos para a delimitação do espaço por postes com iluminação e para a “implementação de câmaras para fazer a videovigilância” dos refúgios, localizados junto ao aeroporto de Faro e no lado nascente da ilha da Culatra.

“Só depois de termos o conhecimento de todos os valores serão estudadas as vantagens das diferentes opções e tomada uma decisão” afirmou, sublinhando que ainda não há uma verba concreta a atribuir ao projeto.

No entanto, o diretor do ICNF no Algarve afirmou estar a trabalhar para que o processo possa estar terminado “no primeiro trimestre de 2020”, embora a oficialização das zonas de proteção só se torne efetiva quando a Autoridade Marítima publicar os respetivos editais.

O capitão do Porto de Olhão, André Cardoso de Morais, afirmou à Lusa que a delimitação das zonas de proteção é benéfica já que “sinaliza os refúgios”, levando a que as pessoas “pensem duas vezes antes de lá entrarem”.