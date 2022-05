O Presidente do Cazaquistão, Kassym-Jomart Tokayev assinalou hoje que considera possível a concretização do megaprojeto da 'Grande Eurásia' proposto há anos pelo seu homólogo russo Vladimir Putin, sobre o reforço da cooperação de diversas economias ex-soviéticas com a China.

“O megaprojeto da Grande Eurásia merece uma discussão detalhada. Mais tarde ou mais cedo será aplicado. E, como disse o Presidente russo Vladimir Vladimirovich (Putin), é possível que outros países possam juntar-se”, disse Tokayev na sessão plenária do Fórum Económico Euro-asiático que decorre em Bishkek, capital da Quirguízia. Tokayev apontou que outros megaprojetos similares, como a Nova Rota da Seda chinesa, já incluem muitos participantes. Em 2016, Putin propôs a criação da Grande Eurásia para aproximar as economias da União Económica Euro-asiática (UEE) à China. Inicialmente, também se previa a possibilidade de participação de países europeus neste projeto. “O Presidente russo fez uma proposta absolutamente racional para envolver países interessados no processo de integração. Aqui temos o projeto chinês da Nova Rota da Seda, assim como outros países que realmente manifestam interesse em unir-se aos processos de integração no espaço euro-asiático”, considerou Tokayev. O Fórum Económico Euro-asiático realizou-se um dia antes da cimeira dos líderes da UEE, que integra a Arménia, Bielorrússia, Cazaquistão, Quirguízia e Rússia, onde vão ser debatidas as prioridades deste grupo em pleno período de sanções sem precedentes contra Moscovo devido à sua campanha militar na Ucrânia. A UEE foi formalmente anunciada em 1 de janeiro de 2015 e abrange um território de mais de 20,8 milhões de quilómetros quadrados, com mais de 182 milhões de habitantes. Porque o seu tempo é precioso. Subscreva a newsletter do SAPO 24. Subscrever Já subscrevi Porque as notícias não escolhem hora. Ative as notificações do SAPO 24. Subscrever Saiba sempre do que se fala. Siga o SAPO 24 nas redes sociais. Use a #SAPO24 nas suas publicações. Instagram