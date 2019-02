A centrista rematou também que "o país está a pagar o preço das promessas que [António Costa] fez" e que "vários setores do país desesperam com a arrogância e falta de diálogo do executivo", sublinhando que o "futuro não pode ser adiado".

Depois, anunciou que todo este período de governação do executivo "foi uma oportunidade perdida". Isto, porque "o governo falha às pessoas, falha na dimensão social, falha no investimento e na economia, falha na soberania e proteção dos portugueses. E não nos esquecemos dos roubos de armas de Tancos que aconteceram sem que se conheçam responsabilidades políticas", afirmou.

Cristas indicou ainda que "Portugal ficou com investimento público em mínimos históricos", afirmando que "este é o tempo do governo dos serviços mínimos e da carga fiscal máxima" e de um "ilusionismo socialista", enquanto a contestação social não para de crescer.

"Preocupado com a sobrevivência, o primeiro-ministro colocou o partido à frente do país. Prometeu tudo a todos, prometeu a paz social enquanto havia dinheiro. Empurrou os problemas com a barriga com a esperança que o tempo os resolvesse", disse Assunção Cristas.

Assunção Cristas também considera que "governo está esgotado, bloqueado e com um primeiro-ministro desorientado".

Levantada a questão se podia ou não sair enfraquecida desta moção de censura, Cristas respondeu que prefere ir já para eleições "do que termos oito meses de campanha de um Governo que já não governa".

Líder do CDS desafia partidos a clarificarem posições e avisou Presidente de moção de censura

A líder do CDS desafiou os partidos políticos, incluindo o PSD, a clarificar posições quanto ao Governo no debate da moção de censura, que hoje anunciou, e disse ter informado o Presidente da República desta iniciativa.

Este é um "momento de clarificação para todas as forças partidárias", como PCP, BE e PEV, que apoiam o executivo, mas também para o PSD, admitindo que o CDS não tem medo de "ficar sozinho" no momento da votação da moção porque "tem liderado a oposição ao governo das esquerda unidas".

E quanto às expetativas do voto do PSD, partido que apoiou a moção centrista apresentada em 2017, pouco disse, a não ser que "cada um fará a sua análise".

Assunção Cristas garantiu ainda que informou previamente o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, antes de anunciar a apresentação da moção de censura.

"Dei nota ao Presidente da República desta iniciativa", afirmou, sem adiantar mais do que falou com o chefe do Estado, que tem defendido o princípio da estabilidade, e a quem, há uma semana, pediu que interviesse e mediasse o conflito entre o Governo e os enfermeiros em greve.

É a segunda vez que o CDS faz uso deste instrumento

O regimento da Assembleia da República prevê, no seu artigo 222.º que o debate da moção de censura “inicia-se no terceiro dia parlamentar subsequente à apresentação da moção de censura”.

Previsivelmente, a moção de censura deverá ser discutida na próxima semana, e a agenda parlamentar terá que ser ajustada, dado que quinta-feira está agendado um debate quinzenal com o primeiro-ministro.

Esta será a segunda vez que o partido, sob a liderança de Assunção Cristas, faz uso deste instrumento. A primeira, em outubro de 2017, teve como pano de fundo a forma como o Executivo de António Costa lidou com a época de incêndios. À altura o PSD era liderado por Pedro Passos Coelho e a moção veio a ser chumbada pela esquerda com 122 votos contra, do PS, PCP, BE, PEV e do deputado do PAN.

*Com agências