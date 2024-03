O CDS-PP assinalou hoje o regresso à Assembleia da República com a reposição na parede da placa com a indicação do Grupo Parlamentar, num momento onde estiveram os ex-presidentes Paulo Portas, Ribeiro e Castro e Manuel Monteiro.

A placa com a inscrição “Grupo Parlamentar do Partido Popular (CDS/PP) — Presidente” foi recolocada nas paredes do parlamento, mas agora junto à nova sala atribuída aos centristas. Esta placa e outras foram retiradas há dois anos, após as eleições legislativas de 2022, nas quais o CDS-PP perdeu a representação parlamentar. Coube ao presidente do partido e deputado eleito voltar a aparafusar esta identificação que saiu da sala Acácio Lino, agora ocupada pelo Chega, para uma sala no corredor que dá acesso ao edifício novo. Com recurso a uma chave de parafusos, Nuno Melo aparafusou os quatro que vão manter a inscrição no sítio, uma em cada um dos cantos. Se foram precisos poucos segundos para que a placa que indicava o grupo parlamentar centrista fosse retirada, em fevereiro de 2022, no mesmo tempo voltou a estar afixada. Neste momento, o antigo líder do CDS-PP Paulo Portas emocionou-se e comentou ter algum receio que os parafusos não funcionassem, o que não se verificou. A recolocação da placa foi aplaudida pelos presentes, e Nuno Melo abraçou e cumprimentou os seus antecessores. Nuno Melo disse à Lusa que esta placa esteve guardada com o último líder parlamentar, Telmo Correia. Além dos dois deputados eleitos nas eleições legislativas do passado dia 10 — Nuno Melo e Paulo Núncio – marcaram presença neste momento simbólico várias figuras do partido. Fizeram questão de estar presentes os antigos presidentes Paulo Portas, Manuel Monteiro e José Ribeiro e Castro, antigos deputados, como Nuno Magalhães ou João Almeida, atuais dirigentes, como o secretário-geral, Pedro Morais Soares, o líder da JP, Francisco Camacho, bem como o histórico dirigente e antigo deputado Narana Coissoró, que disse tratar-se de “um grande dia”. Em declarações aos jornalistas, o presidente do CDS-PP salientou que este “é um momento histórico, é um momento emotivo e com um enorme simbolismo”. “Esta placa encerra toda uma história, a história de um partido que não se define por dois anos de ausência, define-se por 47 anos de pertença, de muito trabalho, de extraordinários grupos parlamentares, de governos patrióticos, de páginas escritas também no Parlamento Europeu, nas autarquias, nas regiões autónomas, é tudo isto que esta placa encerra”, defendeu. Melo salientou que o CDS-PP “é um partido fundador da democracia”. “Este ano vamos celebrar os 50 anos do 25 de Abril e eu acredito que não será sequer coincidência, o CDS volta à Assembleia da República depois de um curtíssimo interregno, tendo sido fundamental para a derrota do Partido Socialista”, afirmou. Questionado sobre a presença do CDS-PP no Governo, Nuno Melo confirmou, mas não quis adiantar mais pormenores: “O CDS está neste governo, ajudou à vitória”. “Ao fim de dois anos, passamos nessa dita irrelevância parlamentar a de novo ter deputados na Assembleia da República e ao poder, porque estaremos no Governo, isso não é coisa pouca”, assinalou, considerando que o partido voltou ao parlamento “por direito próprio e não por causa da ajuda de ninguém”. O presidente centrista também não quis dizer se vai integrar o novo executivo. “Eu hoje sou deputado à Assembleia da República, mas hoje o protagonista é o CDS, o CDS volta a esta casa”, afirmou, dizendo: “voltaremos a falar no dia 02 [dia da tomada de posse do novo Governo]”. Questionado sobre o anúncio de que o PSD e IL não avançarão “nesta altura para a celebração de entendimentos alargados”, incluindo os que dizem respeito à formação do novo Governo, Melo respondeu que está focado no seu partido. “Onde o CDS esteja a direita estará sempre muito forte, segura e garantindo bons resultados. Só me interessa o CDS”, afirmou. Sobre as eleições legislativas, que a Aliança Democrática (coligação PSD/CDS-PP/PPM) venceu, Melo defendeu que “o ciclo político mudou, o Partido Socialista perdeu, e a vitória da Aliança Democrática foi possível, como bem se viu, por causa dos votos também do CDS”. “Se quisesse subtrair neste resultado os votos que o CDS teve em 2022, por exemplo, as coisas seriam diferentes e, portanto, o CDS foi um parceiro leal, fundamental para esta vitória que felizmente permite a mudança do ciclo político”, sustentou. Porque o seu tempo é precioso. Subscreva a newsletter do SAPO 24. Subscrever Já subscrevi Porque as notícias não escolhem hora. Ative as notificações do SAPO 24. Subscrever Saiba sempre do que se fala. Siga o SAPO 24 nas redes sociais. Use a #SAPO24 nas suas publicações. Instagram