O CDS-PP considerou hoje que o crescimento do PIB em 2018 abaixo das previsões do Governo é resultado de uma “oportunidade perdida” e de uma política que não “olhou” para a iniciativa privada.

“Aquilo que vemos hoje consubstancia de facto uma oportunidade perdida pelo Governo e pior uma oportunidade perdida para Portugal”, criticou a deputada do CDS-PP Cecília Meireles, em declarações aos jornalistas no parlamento, em Lisboa.

O Instituto Nacional de Estatística (INE) divulgou hoje que o Produto Interno Bruto (PIB) português aumentou 2,1% em 2018, menos 0,7 pontos percentuais do que o observado no ano anterior e abaixo da previsão do Governo de uma expansão de 2,3%.

Para o CDS-PP, um crescimento abaixo das previsões do Governo “não foi por acaso” e foi “o resultado de uma política” que “não olhou” para as empresas e para a iniciativa privada, ficando a perder face a outros países em situação semelhante.

“Se o Governo tivesse olhado para a economia a oportunidade podia não estar perdida”, declarou, frisando que Portugal “aumentou a tributação sobre as empresas” o que “teve também impacto” no abrandamento da economia, considerou.

Questionada sobre as declarações do ministro da Economia, Pedro Siza Vieira, que atribuiu hoje à greve dos estivadores o facto de o aumento do Produto Interno Bruto [PIB] em 2018 ter ficado abaixo da meta inscrita no Orçamento do Estado, a deputada centrista admitiu que “naturalmente as greves podem ter impacto”.

Contudo, advertiu, “as greves podem ter um impacto, mas o Governo deve lembrar-se disso quando está a negociar com os trabalhadores”.