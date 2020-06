De acordo com a convocatória, o presidente do Conselho Nacional do CDS, Filipe Anacoreta Correia, marcou esta reunião ordinária para o “próximo dia 28 de junho, com início às 9:30, no Centro de Exposições de Ourém”.

A ordem de trabalhos conta com seis pontos, incluindo a discussão e votação das moções setoriais apresentadas no 28.º Congresso Nacional do partido, que decorreu no final de janeiro, em Aveiro.

Nessa reunião magna foi eleita a direção encabeçada pelo presidente do CDS-PP, Francisco Rodrigues dos Santos.

Na ordem de trabalhos do primeiro Conselho Nacional desde o congresso consta também a “apresentação, discussão e votação da proposta de constituição de coligações eleitorais para concorrer às próximas eleições para a Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores”, que está previsto disputarem-se este ano.

Os conselheiros vão também analisar e votar as contas do partido referentes a 2019 e debater a situação política atual.

Em cima da mesa estarão ainda a “eleição de membros da Mesa do Congresso Nacional, da Mesa do Conselho Nacional e da Comissão Política Nacional” e a “proposta de alteração ao Regulamento Eleitoral e ao Regulamento dos Órgãos Locais”.