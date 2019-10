Em declarações à agência Lusa, o deputado do CDS Telmo Correia justificou o pedido de explicações com a notícia de hoje, no DN, de que uma inspetora do SEF, detida pela PJ no processo “Rota do Cabo”, já tinha sido identificada em 2017 num inquérito interno que foi arquivado.

Separando o processo judicial, após a detenção de uma inspetora na semana passada, o deputado centrista considerou que, no plano político, Eduardo Cabrita, que continuará a ser ministro da Administração Interna, deve explicações ao parlamento.

“As denuncias eram muito antigas dentro do próprio SEF, houve inquéritos que foram arquivados. É preciso saber o que o Governo soube ou não soube porque fica a ideia de que o Governo pode ter sabido mais do que deu conhecimento”, afirmou Telmo Correia.

Nas reuniões a que foi chamado à Assembleia da República, durante este mandato, o ministro Eduardo Cabrita não deu as explicações que considerou devidas, acrescentou o deputado do CDS.

Sabendo-se que o atual executivo e o parlamento estão em final de mandato, Telmo Correia afirmou que este pedido de esclarecimento ao Governo seguirá, primeiro, por escrito, e depois, se “o esclarecimento não for suficiente”, avançará com um pedido de audição já na nova Assembleia da República.