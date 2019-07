Em causa está uma entrevista à RTP na qual Eduardo Cabrita, quando confrontado com as críticas sobre a falta de meios no combate aos incêndios que consumiam Mação e os concelhos vizinhos de Vila de Rei e Sertã, acusou o autarca de agir como "um comentador televisivo" e de não cooperar com os esforços da Proteção Civil.

“O CDS considera que estas afirmações são injustas e são inoportunas. Não faz sentido que um ministro da Administração Interna, que tem a responsabilidade máxima em matéria de emergência e de proteção civil ao nível político, vir fazer este tipo de acusações a um presidente de câmara, que é também ele responsável na mesma cadeia relativa à proteção civil”, condenou o porta-voz do CDS-PP, João Almeida, em declarações à agência Lusa.

Na perspetiva do dirigente centrista, “o ministro da Administração Interna, que está no topo dessa cadeia de responsabilidade, é a última pessoa que deve criar dentro do sistema perturbação”.

“E obviamente que uma acusação destas causa perturbação, não só em relação ao presidente de Câmara visado neste caso, como em relação a qualquer autarca que sente que, de hoje para amanhã, do Ministério da Administração Interna pode, em vez de cooperação, ter este tipo de atuação, que é aliás muito típica deste Governo”, criticou.