Pouco depois da intervenção da presidente da Comissão Europeia discursar no Parlamento Europeu (PE), em Estrasburgo (França), no debate sobre o Estado da União, o centrista Nuno Melo considerou que Ursula von der Leyen “passou um bocadinho por tudo, mas com um a outra nota que é relevante”, por exemplo, para Portugal.

Von der Leyen “relançou a ideia de um representante da União Europeia [UE] para PME”.

“Ora, a realidade industrial portuguesa é feita, fundamentalmente, de PME e, portanto, a redução de burocracia, a melhoria do financiamento, tudo isto interessa a Portugal”, completou o presidente do CDS-PP.

Apesar de a presidente da Comissão ter referido, apenas superficialmente, a importância de debelar a inflação, Nuno Melo sustentou que o essencial está dito e está a ser feito.

“A Comissão Europeia tem tido uma atenção muito especial às questões relacionadas com a inflação e o aumento das taxas de juro. E sabemos que há competências que são próprias do Banco Central Europeu”, completou.

O centrista, que faz parte do grupo político do Partido Popular Europeu (PPE), lembrou que a Comissão já implementou mecanismos “para ajudar os países, as famílias e as empresas a impactar essa consequência”.