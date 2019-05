Os três deputados do CDS querem saber se o ministro João Pedro Matos Fernandes "confirma a existência de licenciamentos ou autorizações já concedidas, ou de pedidos, para a prospeção de lítio na serra d'Arga e se confirma que os concursos anunciados pelo Governo para a prospeção ou exploração de lítio incluem aquela área".

No requerimento enviado ao ministro João Pedro Matos Fernandes, os deputados do CDS querem saber se o Governo tem conhecimento da iniciativa intermunicipal designada "Da Serra d'Arga à Foz do Âncora", que envolve os concelhos de Ponte de Lima, Caminha e Viana do Castelo e que tem como objetivo classificar aquele território como Área Protegida.

"Considerando as competências do Ministério do Ambiente e da Transição Energética e considerando a riqueza e singularidade da serra d' Arga, equaciona tomar alguma iniciativa em termos de proposta ou consagração da classificação de Área Protegida para aquela serra", questionam os três deputados do CDS.

Os deputados do CDS querem saber se João Pedro Matos Fernandes "aconselha a suspensão de quaisquer diligências quanto aos processos de prospeção ou exploração de lítio no local, atendendo ao interesse" manifestado pelos três municípios do Alto Minho.

No documento que enviaram ao Ministério do Ambiente e da Transição Energética, os deputados do CDS sublinham que a serra d'Arga "constitui uma das áreas mais emblemáticas do Alto Minho, não só pela vastidão das paisagens agrestes do seu topo, mas também pela singularidade dos seus valores naturais".