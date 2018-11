Em declarações aos jornalistas no parlamento, o deputado centrista Filipe Anacoreta Correia afirmou que ou Ana Sofia Antunes desmente o que lhe é atribuído ou, sendo declarações verdadeiras, que “peça desculpas”.

“Se não, esta secretária de Estado não tem condições para continuar, face à importância e à gravidade das suas afirmações”, afirmou Anacoreta Correia, lembrando declarações de Ana Sofia Antunes, citadas no Público, que fez manchete sobre o assunto.

As declarações foram feitas na apresentação do relatório ‘Casa 2017’, na segunda-feira, que indicam que a quantidade de jovens em risco, à guarda do Estado, acolhidos em famílias ou instituições desceu no ano passado.