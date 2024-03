Falando durante a reunião quinzenal do executivo, Vítor Rodrigues disse que aquela preocupação lhe foi transmitida numa reunião com a Federação das Associações de Pais do concelho de Braga.

“A segunda-feira é o dia em que menos comida sobra nas cantinas, e este é um sinal claro de uma situação social que se agrava”, referiu.

Para o comunista, “a única refeição decente” que muitos alunos conseguem ter é na escola.

“Em casa não conseguem e, por isso, à segunda-feira têm mais fome”, apontou, dando ainda conta de um crescimento “muito significativo” do número de alunos reportados à Comissão de Proteção de Crianças e Jovens.

Admitiu que isto pode ser o reflexo da evolução negativa da situação económica das famílias, designadamente resultante da subida dos preços da habitação e pediu à câmara para prestar atenção a esta realidade, em articulação com os agrupamentos de escolas.

Na resposta, a vereadora da Educação, Carla Sepúlveda, disse não ter informação sobre aquele fenómeno, sublinhando que vai tentar perceber o que se passa.

Disse ainda que “na maior parte dos dias” a comida das cantinas sobra.

“Não tenho qualquer relato da Federação de Pais, nunca nos fizeram chegar essa preocupação, vamos estar atentos e tentar perceber se é por não comerem [em casa que segunda-feira é o dia em que a comida menos sobra”, referiu.