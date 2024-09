Esta é uma investigação levada a cabo por r cientistas do Centro de Engenharia Biológica (CEB) da Universidade do Minho que estão a analisar a utilização de um microrganismo para produzir aromas naturais a partir de açúcares simples, obtidos de resíduos da indústria alimentar, abrindo portas a um futuro mais verde.

Os principais resultados do projeto de investigação por detrás desta inovação vão ser apresentados no 1.º Simpósio sobre

Bioprodução de Fragâncias e Sabores Naturais que acontece na próxima 6.ª feira, dia 13, na Universidade do Minho.

Atualmente, a produção de aromas naturais (lactonas) é alcançada a partir de síntese química de matérias-primas poluentes provenientes dos combustíveis fósseis, dando também origem a misturas com baixo nível de pureza. O fungo utilizado neste trabalho, o Ashbya gossypii (ou Eremothecium gossypii), já é usado industrialmente para fabricar vitamina B2 (riboflavina) o que representa um caso de sucesso de substituição de processos químicos por produção microbiana. Agora, este mesmo microrganismo demonstrou ser capaz de produzir lactonas diretamente a partir de açúcares simples, como a glucose ou a sacarose, informa a universidade em comunicado.

Este projeto, de nome ESSEntial também se distingue por abranger a otimização de todas as fases do processo de produção, desde melhorar o microrganismo responsável pela síntese dos aromas através de engenharia genética, até à identificação e otimização das condições da produção sustentável dos compostos. Até agora, foi possível aumentar em cerca de cinco vezes a produção de lactonas em comparação com a maior produção reportada antes do início do projeto.

Está a ser ainda analisado o aumento da escala de produção tendo em vista otimizar a implementação industrial do processo. E continuam a ser testadas diferentes estratégias genéticas que possam melhorar a produção e estão a ser usados reatores de maior escala, o que tornará possível afinar tanto a performance do microrganismo, como as condições de fermentação. Está também prevista a realização de estudos tecno-económico e ambiental do processo desenvolvido.