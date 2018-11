Cerca de 100 enfermeiros concentraram-se hoje em protesto no Hospital Garcia de Orta, em Almada, no distrito de Setúbal, para lutar pela progressão de carreira e, no caso dos enfermeiros especialistas, pelo suplemento remuneratório, informou fonte sindical.

“As reivindicações prendem-se com dois pontos: a progressão de carreiras que não está concretizada, e porque temos cerca de 100 enfermeiros especialistas que, ao contrário de outras instituições no distrito e no país, ainda não recebem o suplemento remuneratório”, explicou à agência Lusa a dirigente nacional do Sindicato dos Enfermeiros Portugueses, Zoraima Cruz Prado.

Segundo a responsável, neste protesto participaram “cerca de 100 enfermeiros”, que entregaram à administração um abaixo-assinado com “perto de 500 assinaturas”.

A concentração decorreu entre as 09:00 e as 11:00 e, segundo Zoraima Cruz Prado, o hospital manteve os “serviços mínimos”, apesar de os enfermeiros terem tentado que a ação não tivesse “muito impacto” no normal funcionamento da unidade.

Na quarta-feira, também os enfermeiros do Centro Hospitalar do Barreiro Montijo, no distrito de Setúbal, concentram-se em protesto pela progressão de carreiras, tendo entregado um abaixo-assinado com “400 assinaturas”.