Aos jornalistas, Ana Abrunhosa disse que a verba “pode ser reforçada e, no Centro, em vez dos 13 milhões ou dos 15 milhões, se forem necessários 20 milhões, serão 20 milhões”, assumiu.

No país, o investimento é de 60 milhões e as linhas de apoio “abriram em 07 de julho e as candidaturas podem ser apresentadas até final de outubro deste ano”.

O ministro da Educação disse também aos jornalistas, no final da cerimónia, que “será no próximo ano que tudo acontecerá” e “os municípios estão já a trabalhar para que, efetivamente, possam apresentar as candidaturas aos avisos que foram abertos nos programas regionais e depois farão as obras”.

“Muitos dos municípios estão efetivamente já a trabalhar para que isso aconteça a breve trecho”, acrescentou Tiago Brandão Rodrigues.

Já a pensar na conclusão da remoção do amianto, o ministro desafiou os autarcas a “serem audazes, arrojados, para começarem a pensar nas próximas intervenções” até porque “ainda há muito a fazer”.

Os ministros da Educação e da Coesão Territorial assinaram na sexta-feira os acordos com os municípios da região norte e assinam na terça-feira com os de Lisboa, Vale do Tejo, Alentejo e Algarve.