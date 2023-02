O número foi fornecido pelo ex-deputado Fernando Belazunzarán, que participou na manifestação em defesa do Instituto Nacional Eleitoral (INE) que tingiu de branco e rosa — as cores simbólicas do protesto — a principal praça da capital mexicana.

Os primeiros manifestantes a sair à rua foram surpreendidos por uma grande faixa pendurada na fachada do Congresso por deputados do partido no poder, o Morena, com a fotografia do ex-secretário de Segurança Pública Genaro García Luna, com o logótipo do partido PAN em fundo e, em baixo, a legenda #GarcíaLunaÉIntocável, parafraseando o lema do protesto #OINEÉIntocável.

García Luna está a ser julgado nos Estados Unidos por conivência com o cartel de tráfico de drogas de Sinaloa.

Os manifestantes, apoiados pelos partidos da oposição, defendem que a reforma da lei eleitoral do país conhecida como Plano B, aprovada na semana passada, esvazia o INE de competências e exigem, por isso, ao Supremo Tribunal de Justiça do México que a declare “inconstitucional”.