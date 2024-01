Cerca das 12:00, algumas centenas de trabalhadores da EDP vindos de vários pontos do país, vestidos com os casacos e capacetes de trabalho, juntaram-se frente à sede da empresa, ao som de bombos e assobios, para exigir a valorização das carreiras.

“Para os acionistas milhões, para nós tostões” ou “basta de rasteiras, valorizem as carreiras” foram algumas das palavras de ordem que se ouviram durante o protesto, onde não faltou também o “Grândola, Vila Morena”, de Zeca Afonso.

Os trabalhadores da EDP têm estado em greve ao trabalho suplementar desde dezembro de 2023 e marcaram a greve de hoje em todas as empresas do grupo, “pela correção de injustiças e pela valorização da experiência profissional”, conforme refere o comunicado da Federação Intersindical das Indústrias Metalúrgicas, Químicas, Elétricas, Farmacêutica, Celulose, Papel, Gráfica, Imprensa, Energia e Minas - CGTP-IN (Fiequimetal).

Também o Sindicato Nacional da Indústria e Energia (Sindel), filiado na UGT, sublinhou, em comunicado, que a EDP “tem-se mostrado alheia e sem colocar soluções em cima da mesa” para as reivindicações dos trabalhadores e que “esta situação levou à união dos trabalhadores, e à vontade de demonstrar o seu desagrado”.

Os trabalhadores exigem subidas nas bases remuneratórias e generalização da remuneração por antiguidade, as chamadas diuturnidades, e destacam os lucros de 956 milhões de euros registados pela empresa nos primeiros nove meses de 2023 (mais 83% do que no mesmo período de 2022).

Em declarações à Lusa, o secretário-geral do Sindel, Rui Miranda, explicou que andam a alertar a EDP há dois anos para o conflito que ia criar com as recentes contratações.

“A EDP foi ao mercado de trabalho e admitiu recentemente trabalhadores a ganhar mais do que os que estão cá há 10 anos, gerou uma contestação bastante grande e não quis depois sentar-se com os sindicatos de forma séria para tratar destes trabalhadores”, apontou o dirigente sindical.

Já o coordenador da Fiequimetal, Rogério Silva, garantiu que a proposta dos sindicatos para resolver o diferendo é “exequível” e acusou a empresa de simular que negoceia.

“[A nossa proposta] tem um custo anual de 15 milhões de euros, está perfeitamente ao seu alcance [da EDP], só não o faz porque quer alimentar o corte geracional e aplicar condições de trabalho niveladas por baixo aos mais novos”, realçou o sindicalista, acusando a empresa de estar a contribuir para que os jovens saiam da empresa e emigrem.

Para Tiago Flores, técnico eletricista que ganha cerca de mil euros de ordenado, o problema resolvia-se com o pagamento das antiguidades, permitindo que a empresa continuasse a contratar sem afetar os profissionais que já tinha.

“Temos ‘n’ acidentes todos os anos […] com esta atividades, nem subsídio de risco temos”, acrescentou o trabalhador.

No final do protesto, os representantes dos trabalhadores entregaram na empresa um documento assinado por todos os sindicatos, onde estão expressas as suas reivindicações.