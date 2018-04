Autarcas e surfistas temem que o pontão de 300 metros previsto pela Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo (APDL) venha comprometer “a qualidade da onda” de Matosinhos e, por arrasto, a economia turística do município.

“O Porto de Leixões, naturalmente, tem uma importância determinante na estratégia económica nacional e internacional, mas tem de ser aliada a um equilíbrio ambiental”, disse à agência Lusa Pedro Sousa, presidente da Junta de Freguesia de Matosinhos e Leça da Palmeira.

Para o autarca, a extensão do quebra-mar do Porto de Leixões poderá “provocar danos muito sérios, desde logo com a deslocalização dos sedimentos de sul para norte, o que poderá fazer com que a praia desapareça”, além de poder provocar a estagnação e consequente contaminação da água do mar.

Pedro Sousa indicou, ainda, que “vários estudos apontam para que a economia ligada ao surf tenha um retorno superior a 20 milhões de euros, com mais de 200 mil visitas anuais” às praias de Matosinhos, o que as coloca num nível que “compete com as praias da Califórnia ou da Austrália” e que ficaria comprometido com a construção do pontão de quebra-mar.