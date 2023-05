“O meu conselho seria que se preparem para aproveitar as oportunidades que vão aparecer”, disse Mário Centeno, em resposta a um aluno durante a “aula aberta” que deu na Escola Secundária Manuel Teixeira Gomes, em Portimão, distrito de Faro.

O governador do Banco de Portugal insistiu várias vezes que “o mais relevante” é que os estudantes do secundário “continuem a estudar” para estar “preparados” para aproveitar as oportunidades que vão surgir no futuro.

Mário Centeno explicou que em 1982, quando “o país esteve com dificuldades financeiras”, apenas 2% dos trabalhadores eram licenciados, e em 2011 esse número tinha crescido para “mais de 20%”.

“Hoje estamos melhor preparados e podemos falar de igual para igual com o resto do mundo”, disse o governador, acrescentando que, quando se olha atualmente para os resultados económicos do país, “que todos achamos que são insuficientes e queremos que sejam melhores”, devemos ter este contexto.

Mário Centeno defendeu que Portugal está “a meio caminho de um processo de transformação que ainda não terminou e que pode voltar para trás”.

“Preparem-se para as oportunidades que vêm aí e que podem acontecer em qualquer sítio”, repetiu.

O responsável do Banco de Portugal disse que “as novas gerações” fazem parte de uma “transformação” a que tem chamado “revolução silenciosa”.

O governador tinha começado a sua “aula” por falar do atual período inflacionista” que tem levado as autoridades monetárias a tomar medidas para que a procura interna se retraia, e assim que as economias cresçam menos.

“O objetivo é que a taxa de inflação desça para 2%”, afirmou Mário Centeno, acrescentando que aquele valor é considerado pelos economistas como “compatível com um crescimento estável para a economia”.