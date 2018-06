“É um enorme desafio que se coloca à administração pública”, disse Mário Centeno, num encontro em Lisboa sobre inovação na gestão da administração pública e que reuniu dirigentes superiores e intermédios.

O desafio lançado pelo ministro das Finanças foi concretizado numa portaria publicada hoje em Diário da República, e que entra em vigor na quinta-feira, estabelecendo o Sistema de Incentivos à Inovação na Gestão Pública (SIIGeP) com medidas de inovação que passam, por exemplo, por uma melhor conciliação da vida profissional e pessoal dos funcionário públicos.

“É a todos, e a cada um de vós, que lançamos este desafio: sejam os catalisadores do potencial de inovação que existe nos vossos serviços”, disse o governante, dirigindo-se à plateia, anunciando que o sistema de incentivos à inovação na gestão pública se dirige à administração central direta e indireta, e tem por objetivo estimular a inovação nos domínios da valorização dos recursos humanos, dos ambientes de trabalho e dos modelos de gestão.

Mário Centeno lembrou os presentes que a vida ativa das populações "é cada vez mais longa" e "tem de ter cada vez mais qualidade", e defendeu ser necessário começar a preparar essa qualidade no local de trabalho, onde se passa muitas horas do dia, e promover a valorização dos recursos humanos para, aumentar o envolvimento e participação dos trabalhadores, privilegiar uma maior autonomia e reconhecimento do mérito de cada funcionário.

“Queremos pessoas motivadas e uma cultura organizacional proativa e criativa”, defendeu o ministro, explicando que as medidas do segundo eixo de incentivo à inovação, o do ambiente de trabalho, pretendem promover o “bem-estar no trabalho” com a implementação de instrumentos de conciliação da vida profissional e pessoal, programas de saúde ocupacional que combatam problemas como o do absentismo e melhorar a gestão das ausências motivadas por doença ou acidente de trabalho.

Quanto ao terceiro eixo de iniciativas de estímulo à inovação, no domínio do desenvolvimento de modelos de gestão, Mário Centeno explicou que vão focar-se na promoção do trabalho colaborativo e na gestão transversal, mas também na simplificação de processos.