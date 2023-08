Ao longo do dia prevê-se que prossigam as transferências sistemáticas de refugiados, com um primeiro grupo de 550 pessoas a partir num ‘ferry’ de passageiros durante a manhã e um outro, de 140 pessoas, a seguir em aviões militares ao final da tarde/noite.

O único centro de acolhimento da pequena ilha italiana de Lampedusa (sul), com capacidade para apenas 400 pessoas, ficou no sábado repleto com cerca de 4.000 migrantes, após uma noite de desembarques incessantes através do Mediterrâneo central.

As autoridades estão desde então a trabalhar em soluções para atenuar a situação, transferindo estas pessoas para outros pontos do país de barco, segundo relatos da comunicação social local.

Favorecido pelas boas condições meteorológicas no mar durante o verão, o fluxo migratório entre o Norte de África e o sul de Itália e da Europa tem-se mantido.

Até agora, este ano, mais 107 mil migrantes desembarcaram em Itália, mais do dobro do que no mesmo período do ano passado (52.954), segundo dados oficiais do Ministério do Interior.