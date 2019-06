O esclarecimento, em comunicado, surge um dia depois de médicos do hospital terem criticado a falta de anestesistas na escala do fim de semana.

O coordenador da unidade de Cuidados Intensivos Médico-Cirúrgicos do Departamento do Tórax escreveu à diretora do Departamento a manifestar preocupação com o impacto na qualidade assistencial e na segurança dos doentes internados.

O Sindicato Independente dos Médicos também disse no sábado que ia exigir explicações à administração do CHULN sobre a falta de anestesistas na escala deste fim de semana no Hospital Pulido Valente.

O CHULN diz entender as preocupações do médico e explica depois, no comunicado, que estão no Pulido Valente, em permanência, quatro a cinco médicos para assegurar a assistência aos doentes internados nos Serviços de Pneumologia, Medicina Interna, Cirurgia Torácica e Unidade de Cuidados Intensivos Médico-Cirúrgicos.

“Estes clínicos, que incluem médicos das especialidades de Pneumologia e Medicina Interna, bem como um especialista na Unidade de Cuidados Intensivos, têm diferenciação e experiência para proporcionar a resposta atempada às situações de urgência/emergência dos doentes internados e, se necessário, serão coadjuvados por anestesiologista chamado para o efeito”, a menos de 30 minutos de distância, diz o Centro Hospitalar.