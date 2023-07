A nova espécie, denominada Centrolene Zarza, foi descoberta na reserva de El Zarza, na Cordilheira do Condor, dominada por bosques húmidos, durante uma expedição de investigadores da Universidade Técnica Particular de Loja para elaborar um inventário de anfíbios na região Sul do Equador.

A equipa concluiu que este tipo de rã prefere viver e reproduzir-se na vegetação perto dos riachos, onde os machos atraem as fêmeas com os seus sons característicos.

A rã-de-vidro, identificada pelo dorso salpicado de machas brancas, barriga parcialmente transparente, olhos com reticulações negras e ossos esverdeados, está ameaçada devido à perda do seu 'habitat' por causa da exploração mineira, alerta a universidade em comunicado.

Nota: A imagem refere-se a um estudo de biodiversidade no Equador e não à rã-de-vidro agora descoberta.