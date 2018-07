Cerca de 6.500 pessoas foram detidas pela polícia tailandesa devido a apostas ilegais nos jogos do Mundial2018 de futebol, anunciaram hoje as autoridades.

A polícia tailandesa lançou uma forte campanha contra as apostas ilegais e desde o início do torneio, a 14 de junho, a polícia já apreendeu 28 milhões de bats (cerca de 725.000 euros).

Entre os detidos estão os responsáveis de 250 casas de apostas, de acordo com informações reproduzidas nos ‘media’ locais.

As leis da Tailândia proíbem o jogo, exceto as apostas reguladas pelo Estado, com penas previstas até um ano de prisão.

O Mundial2018 de futebol provocou um aumento significativo das apostas ilegais na Tailândia, que fazem circular todos anos no país milhões de bats, especialmente em apostas de resultados nos jogos Liga Espanhola e da Primeira Liga inglesa de futebol.

De acordo com um estudo da Universidade de Chulalongkorn, mais de 2,5 milhões de tailandeses participam no jogo de apostas de resultados, incluíndo cerca de 600.000 jovens entre 15 e 25 anos de idade.