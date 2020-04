“Estes testes foram adquiridos na Alemanha pelo Governo, foram parar à África do Sul, onde se encontravam há quatro dias, e o Governo fretou um avião para os trazer para São Tomé”, explicou Adelino Lucas.

Na quarta-feira chegou também ao país pouco mais de uma tonelada de materiais sanitários diversos, incluindo equipamentos de proteção e de despistagem da covid-19, oferecida pelo Governo chinês.

De acordo com o secretário de Estado da Comunicação Social são-tomense, no próximo sábado deverão chegar ao país um laboratório, ventiladores e outros materiais, adquiridos para travar a propagação no arquipélago do novo coronavírus.

São Tomé e Príncipe tem quatro casos positivos de infeção pela covid-19, que estão em quarentena e seguidos por médicos nas respetivas residências e não manifestam sintomas da doença.

No princípio da semana, o Governo de São Tomé e Príncipe enviou para um laboratório na Guiné Equatorial 82 novas amostras para testar a doença, cujos resultados deverão ser conhecidos brevemente.

A nível global, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 141 mil mortos e infetou mais de 2,1 milhões de pessoas em 193 países e territórios. Mais de 465 mil doentes foram considerados curados.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.